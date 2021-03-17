"Бавария" без проблем разобралась с "Лацио" на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Мюнхенская "Бавария" без проблем разобралась по сумме двух матчей с римским "Лацио" на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов. В ответном матче мюнхенцы забили два гола, на который римляне ответили лишь одиножды - 2:1.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
К поединку в Мюнхене игроки "Баварии" подходили с более чем комфортным запасом. Победа немцев 4:1 на выезде практически не давала шансов на проход в четвертьфинал игрокам "Лацио".
Ответный матч проходил также при преимуществе "Баварии". Но на этот раз немцы ограничились двумя голами. Сперва на 33-й минуте с пенальти отличился Левандовски. А на 73-й отличился Чупо-Мотинг. Игроки "Лацио" смогли отыграть один мяч за 8 минут до конца основного времени - отличился Пароло. Но на большее римлян не хватило.
Choupo-Moting Goal for Bayern 2-0 on the night, 6-1 on aggregate #UCL #BayernLazio #BayernMunich pic.twitter.com/boTAqG8vO5— The_Mighty_Raiders (@RaidersMighty) March 17, 2021
GOL Bayern Münih 2-1 Lazio, 82' Parolo— Takip @GoalHubTR (@Takipspor3) March 17, 2021
Bu hesap kapanacak, Ana hesabımız: @GoalHubTR pic.twitter.com/3Bzxdr8WfP
В итоге уверенная победа "Баварии" по сумме двух матчей 6:2. Своего соперника в четвертьфинале мюнхенцы узнают в пятницу, 19 марта, когда пройдет жеребьевка следующего этапа ЛЧ.
В другом матче сегодняшнего дня "Челси" одолел "Атлетико" и оформил путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.