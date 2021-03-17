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"Бавария" без проблем разобралась с "Лацио" на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Новина українською → Мюнхен, Среда 17 марта 2021 23:51
"Бавария" без проблем разобралась с "Лацио" на пути к четвертьфиналу ЛЧ Фото: один из голов на счету Левандовски (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Мюнхенская "Бавария" без проблем разобралась по сумме двух матчей с римским "Лацио" на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов. В ответном матче мюнхенцы забили два гола, на который римляне ответили лишь одиножды - 2:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

К поединку в Мюнхене игроки "Баварии" подходили с более чем комфортным запасом. Победа немцев 4:1 на выезде практически не давала шансов на проход в четвертьфинал игрокам "Лацио".

Ответный матч проходил также при преимуществе "Баварии". Но на этот раз немцы ограничились двумя голами. Сперва на 33-й минуте с пенальти отличился Левандовски. А на 73-й отличился Чупо-Мотинг. Игроки "Лацио" смогли отыграть один мяч за 8 минут до конца основного времени - отличился Пароло. Но на большее римлян не хватило.

В итоге уверенная победа "Баварии" по сумме двух матчей 6:2. Своего соперника в четвертьфинале мюнхенцы узнают в пятницу, 19 марта, когда пройдет жеребьевка следующего этапа ЛЧ.

В другом матче сегодняшнего дня "Челси" одолел "Атлетико" и оформил путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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