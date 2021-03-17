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"Челси" прошел "Атлетико" в ЛЧ благодаря двум сухим победам

Новина українською → Лондон, Среда 17 марта 2021 23:53
"Челси" прошел "Атлетико" в ЛЧ благодаря двум сухим победам Фото: единственный гол в ответном матче на счету Зиеша (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Лондонский "Челси" обыграл в ответном матче мадридский "Атлетико" - 2:0. Благодаря двум сухим победам с общим счетом 3:0 в четвертьфинал проходят именно "аристократы".

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Со старта первой половины игроки "Челси" больше владели мячом. Временами преимущество лондонцев по этому показателю достигало 75% против 25% у "Атлетико". Но забило "Челси" не после позиционной, а после контратаки. На 34-й минуте Вернера вывели на свободное пространство, он протянул мяч к штрафной и вывел на убойную позицию Зиеша. Тот комбинацию не испортил - 1:0.

Во втором тайме "Челси" также было ближе к голу, чем "матрасники". Несколько раз выручал голкипер "Атлетико" Облак. А под конец матча испанцы остались в меньшинстве - за удар локтем прямое удаление заработал Савич.

Добил мадридцев Эмерсон, который отметился на последней добавленной минуте и увеличил победу "Челси" до 2:0.

Жеребьевка 1/4 финала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Параллельно с матчем в Лондоне также встречались "Бавария" и "Лацио". Мюнхенский клуб победил 2:1 и 6:2 по сумме двух матчей.

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