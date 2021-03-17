"Челси" прошел "Атлетико" в ЛЧ благодаря двум сухим победам
Лондонский "Челси" обыграл в ответном матче мадридский "Атлетико" - 2:0. Благодаря двум сухим победам с общим счетом 3:0 в четвертьфинал проходят именно "аристократы".
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Со старта первой половины игроки "Челси" больше владели мячом. Временами преимущество лондонцев по этому показателю достигало 75% против 25% у "Атлетико". Но забило "Челси" не после позиционной, а после контратаки. На 34-й минуте Вернера вывели на свободное пространство, он протянул мяч к штрафной и вывел на убойную позицию Зиеша. Тот комбинацию не испортил - 1:0.
Hakim Ziyech’s goal! (1-0) (AGG 2-0).— LDN (@LDNFootbalI) March 17, 2021
Beautiful counter attack #CHEATM pic.twitter.com/4rex1Bi2Bt
Во втором тайме "Челси" также было ближе к голу, чем "матрасники". Несколько раз выручал голкипер "Атлетико" Облак. А под конец матча испанцы остались в меньшинстве - за удар локтем прямое удаление заработал Савич.
Добил мадридцев Эмерсон, который отметился на последней добавленной минуте и увеличил победу "Челси" до 2:0.
#UCL ~ #CHEATM— Yeshwajoe (@Yeshwajoe) March 17, 2021
Chelsea 2 x 0 Atletico Madrid GOAL! Emerson pic.twitter.com/ILIVTCCvgF
Жеребьевка 1/4 финала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Параллельно с матчем в Лондоне также встречались "Бавария" и "Лацио". Мюнхенский клуб победил 2:1 и 6:2 по сумме двух матчей.