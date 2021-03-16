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"Аталанта" с Малиновским уступила "Реалу" и вылетела из Лиги чемпионов

Новина українською → Мадрид, Вторник 16 марта 2021 23:52
"Аталанта" с Малиновским уступила "Реалу" и вылетела из Лиги чемпионов Фото: Малиновский вышел со старта "Аталанты" (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Игорь Литвиненко

Мадридский "Реал" уверенно победил "Аталанту" из Бергамо во втором поединке 1/8 финала Лиги чемпионов - 3:1 (4:1 по сумме двух матчей). За итальянский клуб весь матч на поле провел украинец Руслан Малиновский.

Подробнее о матче читайте в материале РБК-Украина.

"Аталанта" уже на второй минуте матча имела шанс на взятие ворот Куртуа, но удар Госенса примерно с линии вратарской пришелся прямо в руки вратаря "Реала". В первой половине игра была равной, но на 34-й минуте ошибка при выносе со своей штрафной вратаря итальянского клуба привела к голу. Спортьелло вынес мяч прямо на Модрича, который вошел в штрафную и отпасовал на Бензема. Французу осталось лишь попасть в пустые ворота - 1:0.

К концу первой 45-минутки опасным ударом из-за пределов штрафной отметился и Малиновский, но выстрел украинца оказался немного неточным.

Уже на старте второй половины мадридцы могли снять все вопросы в этом поединке. Винисиус убежал в контратаку, прошел троих защитников "Аталанты" и отправил мяч мимо Спортьелло. Правда, и в ворота не попал.

Но если самостоятельно не смог, то партнерам Винисиус отметиться все же помог. На 59-й минуте бразилец вновь убежал в контратаку после обрезки бергамцев, остановить его смогли лишь в помощью фола, который был уже в штрафной - пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал Рамос - 2:0.

Далее оформить дубль мог Бензема, но первый его удар головой парировал голкипер "Аталанты", а после добивания также головой мяч угодил в штангу.

Под конец матча игра немного оживилась. Сперва Муриэль со штрафного подарил хоть какую-то надежду "Аталанте" - 2:1. Но уже спустя две минуты, на 85-й, Асенсио закрыл матч точным ударом под штангу - 3:1.

В итоге уверенная победа "Реала" по сумме двух матчей 3:1 и выход в четвертьфинал ЛЧ.

Отметим, Малиновский в матче отметился двумя отличными передачами на Сапату, который мог оба раза забивать, но отметиться так и не смог. Еще один украинец Андрей Лунин провел весь матч на лаве запасных "Реала".

    Параллельно с поединком в Мадриде "Манчестер Сити" обыграл во второй раз "Боруссию" Менхенгладбах и оформил путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Украинец Александр Зинченко поединок провел на лаве запасных.

    Также на прошлой неделе состоялись еще четыре ответных матча 1/8 финала ЛЧ:

    "Ювентус" - "Порту" 3:2 (4:4);

    "Боруссия Д" - "Севилья" 2:2 (5:4);

    "Ливерпуль" - "Лейпциг" 2:0 (4:0);

    "ПСЖ" - "Барселона" 1:1 (5:2).

    Завтра определятся последние четвертьфиналисты ЛЧ. Сыграют "Челси" - "Атлетико" (1:0 первый матч) и "Бавария" - "Лацио" (4:1).

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