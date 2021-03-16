"Аталанта" с Малиновским уступила "Реалу" и вылетела из Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" уверенно победил "Аталанту" из Бергамо во втором поединке 1/8 финала Лиги чемпионов - 3:1 (4:1 по сумме двух матчей). За итальянский клуб весь матч на поле провел украинец Руслан Малиновский.

"Аталанта" уже на второй минуте матча имела шанс на взятие ворот Куртуа, но удар Госенса примерно с линии вратарской пришелся прямо в руки вратаря "Реала". В первой половине игра была равной, но на 34-й минуте ошибка при выносе со своей штрафной вратаря итальянского клуба привела к голу. Спортьелло вынес мяч прямо на Модрича, который вошел в штрафную и отпасовал на Бензема. Французу осталось лишь попасть в пустые ворота - 1:0.

Amazing assist from Modric. And goal from Benzema Real Madrid 1-0 Atalanta pic.twitter.com/bQoVqiHzHl — On this day in sports-Follow (@editiaEB) March 16, 2021

К концу первой 45-минутки опасным ударом из-за пределов штрафной отметился и Малиновский, но выстрел украинца оказался немного неточным.

Уже на старте второй половины мадридцы могли снять все вопросы в этом поединке. Винисиус убежал в контратаку, прошел троих защитников "Аталанты" и отправил мяч мимо Спортьелло. Правда, и в ворота не попал.

VINICIUS DRIBBLED THEIR ENTIRE DEFENCE AND THEN HE AIMED AT THE ADVERTISEMENT BOARD

LOOK AT RAMOS AT THE END HE MADE HIM COLLAPSE pic.twitter.com/VjjlIz32v1 — Dr. T (@DoctorT_RM) March 16, 2021

Но если самостоятельно не смог, то партнерам Винисиус отметиться все же помог. На 59-й минуте бразилец вновь убежал в контратаку после обрезки бергамцев, остановить его смогли лишь в помощью фола, который был уже в штрафной - пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал Рамос - 2:0.

Далее оформить дубль мог Бензема, но первый его удар головой парировал голкипер "Аталанты", а после добивания также головой мяч угодил в штангу.

Под конец матча игра немного оживилась. Сперва Муриэль со штрафного подарил хоть какую-то надежду "Аталанте" - 2:1. Но уже спустя две минуты, на 85-й, Асенсио закрыл матч точным ударом под штангу - 3:1.

Muriel with a beautiful freekick. pic.twitter.com/WAUmIv48j4 — DeShaun (@DamnStraightFam) March 16, 2021

Video gol goal Marco Asensio 3-1 Real Madrid pic.twitter.com/7lNYY8llrx — Fútbol en 5 Minutos - YouTube (@Futbolen5) March 16, 2021

В итоге уверенная победа "Реала" по сумме двух матчей 3:1 и выход в четвертьфинал ЛЧ.

Отметим, Малиновский в матче отметился двумя отличными передачами на Сапату, который мог оба раза забивать, но отметиться так и не смог. Еще один украинец Андрей Лунин провел весь матч на лаве запасных "Реала".