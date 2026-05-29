В ООН б'ють на сполох: війна Росії може вийти з-під контролю

00:20 29.05.2026 Пт
Генсек ООН застеріг від непередбачуваних наслідків
aimg Юлія Маловічко
В ООН б'ють на сполох: війна Росії може вийти з-під контролю Фото: генсек ОНН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайної деескалації війни в Україні та застеріг від виходу ситуації з-під контролю, що призведе до непередбачуваних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

Як сказав генсек ООН, про серйозність ситуації свідчать масовані удари агресора останніми днями, а також нещодавні погрози систематично атакувати Україну.

Гуттерріш нагадав, що з лютого 2022 року в Україні загинуло понад 15 тисяч цивільних осіб, серед яких близько 800 - діти.

"Гуманітарні працівники зазнають атак, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права тривають", - заявив високопосадовець.

Він також згадав про руйнування цивільної інфраструктури України, зокрема об’єктів енергетики.

"Це може тривати й тривати, але напрямок війни, ескалація та інтенсифікація, які ми спостерігаємо, ризикують вийти з-під контролю", - застеріг Гутерріш.

Окрім цього, генсек ООН попередив про ризики прорахунків у війні та ескалації з непередбачуваними наслідками.

"Ланцюг смерті має бути зупинений", - додав чиновник, наголосивши на необхідності негайної і стійкої деескалації та повному і безумовному припиненню вогню.

Ще Гутерріш відзначив потребу в більших дипломатичних зусиллях та дотриманні міжнародного права попри їх ігнорування росіянами.

Як відомо, кілька днів тому росіяни почали погрожувати систематичними ударами по Україні та Києву зокрема. У Москві кажуть - це вдповідь на регулрні удари дронів України по об'єктах нафтової промисловості в РФ.

Європа відреагувала на погрози РФ щоло ударів по Україні та викликала на переговори послів та дипломатичних представників країни-агресорки.

