В ООН бьют тревогу: война России может выйти из-под контроля

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной деэскалации войны в Украине и предостерег от выхода ситуации из-под контроля, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Как сказал генсек ООН, о серьезности ситуации свидетельствуют массированные удары агрессора в последние дни, а также недавние угрозы систематически атаковать Украину.

Гуттерриш напомнил, что с февраля 2022 года в Украине погибло более 15 тысяч гражданских лиц, среди которых около 800 - дети.

"Гуманитарные работники подвергаются атакам, серьезные нарушения международного гуманитарного права продолжаются", - заявил чиновник.

Он также упомянул о разрушении гражданской инфраструктуры Украины, в частности объектов энергетики.

"Это может продолжаться и продолжаться, но направление войны, эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, рискуют выйти из-под контроля", - предостерег Гутерриш.

Кроме этого, генсек ООН предупредил о рисках просчетов в войне и эскалации с непредсказуемыми последствиями.

"Цепь смерти должна быть остановлена", - добавил чиновник, подчеркнув необходимость немедленной и устойчивой деэскалации и полного и безусловного прекращения огня.

Еще Гутерриш отметил потребность в больших дипломатических усилиях и соблюдении международного права, несмотря на их игнорирование россиянами.