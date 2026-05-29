ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ООН бьют тревогу: война России может выйти из-под контроля

00:20 29.05.2026 Пт
2 мин
Генсек ООН предостерег от непредсказуемых последствий
aimg Юлия Маловичко
В ООН бьют тревогу: война России может выйти из-под контроля Фото: генсек ОНН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной деэскалации войны в Украине и предостерег от выхода ситуации из-под контроля, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Читайте также: Америка не оставляет Украину: сенатор развеял мифы о победе РФ

Как сказал генсек ООН, о серьезности ситуации свидетельствуют массированные удары агрессора в последние дни, а также недавние угрозы систематически атаковать Украину.

Гуттерриш напомнил, что с февраля 2022 года в Украине погибло более 15 тысяч гражданских лиц, среди которых около 800 - дети.

"Гуманитарные работники подвергаются атакам, серьезные нарушения международного гуманитарного права продолжаются", - заявил чиновник.

Он также упомянул о разрушении гражданской инфраструктуры Украины, в частности объектов энергетики.

"Это может продолжаться и продолжаться, но направление войны, эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, рискуют выйти из-под контроля", - предостерег Гутерриш.

Кроме этого, генсек ООН предупредил о рисках просчетов в войне и эскалации с непредсказуемыми последствиями.

"Цепь смерти должна быть остановлена", - добавил чиновник, подчеркнув необходимость немедленной и устойчивой деэскалации и полного и безусловного прекращения огня.

Еще Гутерриш отметил потребность в больших дипломатических усилиях и соблюдении международного права, несмотря на их игнорирование россиянами.

Как известно, несколько дней назад россияне начали угрожать систематическими ударами по Украине и Киеву в частности. В Москве говорят - это ответ на регулярные удары дронов Украины по объектам нефтяной промышленности в РФ.

Европа отреагировала на угрозы РФ относительно ударов по Украине и вызвала на переговоры послов и дипломатических представителей страны-агрессора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Антониу Гутерриш Война в Украине
Новости
Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США
Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены