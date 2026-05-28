Америка не залишає Україну: сенатор розвіяв міфи про перемогу РФ

21:33 28.05.2026 Чт
3 хв
Сенатор назвав умову, за якої Київ переможе у війні
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Америка не залишає Україну: сенатор розвіяв міфи про перемогу РФ Фото: Річард Блюменталь (Getty Images)
США не залишають Україну і її дипломати, попри залякування Росії, залишаються у Києві. Крім того, Москва не перемагає у війні, а зазнає колосальних втрат.

Як повідомляє РБК-Україна, про американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив на брифінгу в Києві.

Сенатор розвінчав кілька міфів щодо повномасштабної війни. Він наголосив, що американські дипломати залишаються у Києві і підтримують Україну.

"Нас не залякати російськими погрозами чи знущаннями, ми не боїмося, і народ України так само не повинен жодним чином піддаватися на таке залякування", - підкреслив Блюменталь.

Другий міф, зазначив він, полягає в тому, що Росія перемагає. Сенатор наголосив, що насправді це не так.

"Україна здобуде перемогу, якщо матиме засоби, щоб завершити справу, і те, що ми почули за останні кілька днів, зміцнює мою впевненість у тому, що Україна насправді просувається до перемоги", - сказав сенатор.

Список завдань для США

Блюменталь повідомив, що повернеться до США зі списком завдань. Зокрема, це далекобійна зброя, артилерія, HIMARS, ATACMS, танки, F-16, необхідні види боєприпасів. Найважливішим пунктом він назвав протиповітряну оборону.

"Тому що те, що ми бачили за останні кілька днів, і те, що я бачив під час усіх своїх минулих поїздок - це ескалація жорстокості Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.)", - зазначив сенатор.

Він зауважив, що на початку війни був страх, що диктатор піде на ескалацію типів озброєння, які використовуватиме, але зараз світ бачить саме ескалацію жорстокості Путіна: удари по житлових будинках, торгових центрах, лікарнях, школах.

Блюменталь підкреслив, що ця злочинна поведінка має обурити весь світ.

Санкції проти Росії

"Я буду боротися за те, щоб довести до фінішної прямої законопроєкт про санкції, який перекриє доходи, що зараз надходять до військової машини Путіна і є критично важливими для неї. Без них Росія не зможе продовжувати боротьбу", - наголосив він.

Сенатор заявив, що у довгостроковій перспективі Путін не здатний витримати цю війну: він втрачає 30 000 або більше своїх військових щомісяця.

"Згідно з тією траєкторією, яку ми обговорювали під час наших розмов із міністром оборони, невдовзі втрати становитимуть близько 200 життів або поранених на кожен кілометр. Я переконаний, що Україна робить успіхи на полі бою", - зазначив Блюменталь.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ поширили заяву головної дипломатки ЄС Каї Каллас, яка сказала, що американське посольство нібито було єдиним, яке залишило Україну.

У МЗС України спростували цю інформацію. Речник міністерства Георгій Тихий заявив, що повідомлення про нібито евакуацію посольства США з Києва не відповідають дійсності.

Посольство США також заперечило інформацію про свій виїзд з України та повідомило, що продовжує працювати.

