Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 5 серпня та медальний залік

Десятий змагальний день літньої Олімпіади в столиці Франції добіг кінця. Україна поповнила колекцію нагород срібною медаллю в спортивній гімнастиці.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна .

Німеччина виграла командний триатлон із фотофінішем трьох збірних. На останніх метрах дистанції німецька спортсменка на секунду випередила двох конкуренток. "Золото" німецькій збірній принесли Тім Гелльвіг, Ліза Терч, Лассе Люрс і Лаура Ліндеманн.

Українець Ілля Ковтун здобув "срібло" в спортивній гімнастиці. Він фінішував другим у змаганні на паралельних брусах. Переможцю Цзоу Цзиньюаню з Китаю український атлет програв 0.700 балів.

Шведський атлет Арман Дюплантіс тріумфував у стрибках із жердиною з новим світовим рекордом. Скандинав єдиний здолав 6-метровий рубіж, стрибнувши на 6.10 м із першої спроби. Далі планку встановили на 6.25 м, а підкорив її рекордсмен із третього разу.

Розіграли золоті медалі в баскетболі 3x3. У жіночому турнірі перемогла збірна Німеччини, яка у фіналі здолала іспанок (17:16). Натомість чоловічі змагання виграла збірна Нідерландів, перегравши господарів турніру – французів (18:17 ОТ).

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У лідери загального заліку команд повернувся Китай. Спортсмени з Піднебесної завоювали 53 нагороди, 21 з яких – "золото". На другій позиції опинилася збірна США, атлети якої здобули найбільше нагород загалом (78), але відстають на одну золоту медаль від китайців. На третє місце вийшла Австралія (32 нагороди, 13 золотих).