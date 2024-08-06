Олимпийские игры-2024: итоги дня 5 августа и медальный зачет
Десятый соревновательный день летней Олимпиады в столице Франции подошел к концу. Украина пополнила коллекцию наград серебряной медалью в спортивной гимнастике.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Германия выиграла командный триатлон с фотофинишем трех сборных. На последних метрах дистанции немецкая спортсменка на секунду опередила двух конкуренток. "Золото" немецкой сборной принесли Тим Хелльвиг, Лиза Терч, Лассе Люрс и Лаура Линдеманн.
Украинец Илья Ковтун завоевал "серебро" в спортивной гимнастике. Он финишировал вторым в соревнованиях на параллельных брусьях. Победителю Цзоу Цзиньюаню из Китая украинский атлет проиграл 0.700 баллов.
Шведский атлет Арман Дюплантис триумфовал в прыжках с шестом с новым мировым рекордом. Скандинав единственным одолел 6-метровый рубеж, прыгнув на 6.10 м с первой попытки. Далее планку установили на 6.25 м, а покорил ее рекордсмен с третьего раза.
Разыграли золотые медали в баскетболе 3x3. В женском турнире победила сборная Германии, одолевшая в финале испанок (17:16). Мужские же соревнования выиграла сборная Нидерландов, переиграв хозяев турнира – французов (18:17 ОТ).
Другие финалы одной строчкой
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В лидеры общего зачета команд вернулся Китай. Спортсмены из Поднебесной завоевали 53 награды, 21 из которых – "золото". На второй позиции оказалась сборная США, атлеты которой выиграли больше всего наград в целом (78), но отстают на одну золотую медаль от китайцев. На третье место вышла Австралия (32 награды, 13 золотых).
К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.
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