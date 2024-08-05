Третя олімпійська. Як Магучіх за 6 років історію стрибків у висоту переписала

22-річна спортсменка у фіналі стрибків у висоту підкорила висоту 2.00 м за найменшу кількість спроб і завоювала прем'єрне олімпійське "золото". Вона стала лише третьою вітчизняною легкоатлеткою після Інеси Кравець (потрійний стрибок) і Наталії Добринської (семиборство) на вершині п'єдесталу Олімпіади.

Магучіх отримала титул зірки, що сходить, влітку 2018 року. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юнаків в угорському Дьєрі українка перемогла в жіночих змаганнях із результатом 1.86 м, а потім із третього разу побила європейський рекорд на цьому рівні. Новий орієнтир від стрибунки склав 1.94 м, що лише на 2 см був меншим за рекорд у чоловічих стартах (1.96 м).

Далі більше. На першому етапі Діамантової ліги-2019 Магучіх оновила персональний рекорд (1.96 м) і стала наймолодшою переможницею в історії змагань. На етапі ж Діамантової ліги в американському Юджині українська спортсменка взагалі стрибнула на 2.00 м, ставши наймолодшою в літописі легкої атлетики з таким досягненням.

На дорослому чемпіонаті світу-2019 Магучіх укотре оновила рекорд для юніорок (2.04 м). Утім, цього результату забракло для перемоги над представницею РФ Марією Ласіцкене. Довелося українці задовольнитися срібною нагородою першості.

Пандемія коронавірусу призупинила поступ Магучіх. Перший великий турнір після паузи – етап Діамантової ліги в Монако – українська легкоатлетка виграла в суперництві зі співвітчизницею Юлією Левченко. У рамках же підготовки до дебютної Олімпіади, перенесеної на рік, Магучіх виграла етап Діамантової ліги-2021 у Стокгольмі з найкращим результатом сезону (2.03 м) і молодіжний чемпіонат Європи з рекордом турніру (2.00 м).

Утім, на Олімпійських іграх у Токіо з хвилюванням не впоралася. Магучіх разом із Ласіцкене та австралійкою Ніколою Макдермотт (Оліслагерс) взяла висоту 2.00 м. Та "золото" далі розіграли останні двоє, а українська легкоатлетка залишилася з бронзовою нагородою олімпійських змагань.

У сезоні-2022 Магучіх розпочала сходження до золотої медалі Олімпіади в Парижі. Розпочала з тріумфу на чемпіонаті світу в приміщенні (2.02 м). Згодом із тим же результатом фінішувала другою на світовій першості на відкритому повітрі. У серпні вона перемогла на Мультиспортивному чемпіонаті Європи (1.95 м), а восени виграла етап Діамантової ліги в Брюсселі з найкращим результатом сезону (2.05 м).

Нарешті кількома гучними перемогами ознаменувався для Магучіх передолімпійський рік. Українка вже тоді "злилася" зі золотими нагородами. Вона опинилася на вершині п'єдесталу на чемпіонаті Європи в приміщенні, Європейських іграх, чемпіонаті світу та фіналі Діамантової ліги. Найкращий персональний результат – 2.03 м.

У 2024 році Магучіх узяла паузу на чемпіонаті світу в приміщенні, дозволивши пізнати смак перемоги Оліслагерс. Та вже на європейській першості в Римі українська легкоатлетка продемонструвала рішучість виграти Олімпійські ігри, взявши "золото" з рубежом 2.01 м. А далі трапився етап Діамантової ліги в Парижі. Магучіх залишила позаду ту ж Оліслагерс, а потім замахнулася на "святе".

Молода українка вирішила, що настав час упасти рекорду Стефки Костадінової. Болгарка стрибнула на 2.09 м у 1987 році та майже чотири десятиліття залишалася рекордсменкою світу. Магучіх встановила планку на 2.10 м і підкорила її з першої спроби!

Звісно, чекати повторення такого ж неймовірного результату на Олімпійських іграх було б вершиною нахабства. Та нова рекордсменка надіслала чіткий сигнал усім конкуренткам – у Парижі за нею не ввігнатися. Зрештою, так і сталося: для "золота" Олімпіади було достатньо стрибнути на 2.00 м – ту ж висоту, що в Токіо вистачило лише для бронзової медалі.

Золота нагорода Олімпійських ігор – заслужена вершина Магучіх. Українська легкоатлетка тріумфувала в 22 роки, тож попереду ще багато малих і великих перемог. Знайти нові виклики для спортсменів такого класу ніколи не було проблемою. Чому б, наприклад, у 2028-му Магучіх не стати першою з 1964 року атлеткою з двома поспіль тріумфами на Олімпіаді. Та й дворазових олімпійських чемпіонок у дисципліні не було з 1984-го....