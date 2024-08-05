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Олімпіада-2024: Ковтун здобув срібну медаль в спортивній гімнастиці

Париж, Понеділок 05 серпня 2024 13:23
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Олімпіада-2024: Ковтун здобув срібну медаль в спортивній гімнастиці Фото: Ілля Ковтун завоював першу олімпійську нагороду в кар'єрі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український гімнаст Ілля Ковтун завершив на другій позиції олімпійські змагання на паралельних брусах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

20-річний спортсмен набрав 15.500 балів. Він поступився лише китайцю Цзоу Цзиньюаню, який виявився недосяжним для всіх із результатом 16.200 пунктів.

Ковтун заробив за складність вправи 7.000 балів, а за виконання – 8.500 пунктів. Натомість Цзиньюань поступився в складності (6.900), але компенсував мінімальне відставання від українця видатним виконання (9.300). Доповнив подіум японець Шінносуке Ока (15.300 балів).

Український атлет Ігор Верняєв помилився при виконанні вправи та фінішував на 8-й позицій. Досвідчений гімнаст набрав лише 13.300 балів. На Олімпіаді-2016 він здобув золото в цій дисципліні.

Олімпіада-2024, спортивна гімнастика, паралельні бруси, чоловіки:

  1. Цзоу Цзиньюань (Китай) – 16.200 балів
  2. Ілля Ковтун (Україна) – 15.500
  3. Шінносуке Ока (Японія) – 15.300

...8. Олег Верняєв (Україна) – 13.300

Для Ковтуна срібна нагорода Парижа стала першою олімпійською в кар'єрі. На Олімпіаді-2024 він раніше двічі фінішував четвертим – в індивідуальному багатоборстві та вільних вправах.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 4 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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