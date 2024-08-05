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Олімпіада-2024: Дюплантіс виграв стрибки з жердиною з новим рекордом

Париж, Понеділок 05 серпня 2024 23:52
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Олімпіада-2024: Дюплантіс виграв стрибки з жердиною з новим рекордом Фото: Арман Дюплантіс змусив забути про Сергія Бубку (x.com/WorldAthletics)
Автор: Антон Федорців

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс здобув золоту олімпійську нагороду в стрибках із жердиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

24-річний скандинав фактично не мав конкурентів у фіналі. Ніхто зі суперників чемпіона не зумів подолати бодай позначку 6 м.

Дюплантіс натомість взяв і 6.00 м, і 6.10 м із першої спроби. Швед на той момент уже гарантував собі "золото" з новим олімпійським рекордом, але вирішив замахнутися ще й на світовий. Планку підняли до 6.25 м і з третього разу Дюплантіс її підкорив.

Попереднє досягнення – 6.24 м – теж належало легкоатлету зі Швеції. Натомість володарем попереднього олімпійського рекорду (6.03 м) був бразилець Тьяго Браз. Він встановив це досягнення на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Компанію Дюплантісу на подіумі склали американець Сем Кендрікс і грек Еммануїл Караліс. Перший зумів стрибнути на 5.95 м, а другий підкорив висоту 5.90 м. Українські спортсмени в дисципліні, де колись домінував Сергій Бубка, не виступали.

Олімпіада-2024, стрибки з жердиною, чоловіки:

  1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6.25 м
  2. Сем Кендрікс (США) – 5.95 м
  3. Еммануїл Караліс (Греція) – 5.90 м

До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.

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