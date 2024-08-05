Олімпіада-2024: Дюплантіс виграв стрибки з жердиною з новим рекордом
Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс здобув золоту олімпійську нагороду в стрибках із жердиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
24-річний скандинав фактично не мав конкурентів у фіналі. Ніхто зі суперників чемпіона не зумів подолати бодай позначку 6 м.
Дюплантіс натомість взяв і 6.00 м, і 6.10 м із першої спроби. Швед на той момент уже гарантував собі "золото" з новим олімпійським рекордом, але вирішив замахнутися ще й на світовий. Планку підняли до 6.25 м і з третього разу Дюплантіс її підкорив.
Попереднє досягнення – 6.24 м – теж належало легкоатлету зі Швеції. Натомість володарем попереднього олімпійського рекорду (6.03 м) був бразилець Тьяго Браз. Він встановив це досягнення на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.
Компанію Дюплантісу на подіумі склали американець Сем Кендрікс і грек Еммануїл Караліс. Перший зумів стрибнути на 5.95 м, а другий підкорив висоту 5.90 м. Українські спортсмени в дисципліні, де колись домінував Сергій Бубка, не виступали.
Олімпіада-2024, стрибки з жердиною, чоловіки:
- Арман Дюплантіс (Швеція) – 6.25 м
- Сем Кендрікс (США) – 5.95 м
- Еммануїл Караліс (Греція) – 5.90 м
До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.
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