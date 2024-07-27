Олімпіада-2024: підсумки дня 27 липня та медальний залік

Перший день змагань на літній Олімпіаді в Парижі завершився. 27 липня розіграли тринадцять комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна .

Збірна Китаю завоювала перші золоті нагороди Ігор-2024. Дует стрільців Хуан Юйтін і Шен Ліхао тріумфували в стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м, мікст). У фінальному поєдинку вони здолали пару з Республіки Корея, а третіми змагання завершили казахи.

Далі синхроністки Яні Чан та Ївень Чень принесли Китаю друге "золото". У стрибках у воду з триметрового трапліну вони впевнено випередили дуети зі Штатів і Сполученого Королівства. Українки Вікторія Кесарь і Анна Письменська фінішували на 7-й позиції.

Велосипедистка Грейс Браун виграла золоту медаль для Австралії. Вона перемогла в індивідуальній гонці з роздільним стартом. Позаду чемпіонки залишилися британка Анна Гендерсон і Хлої Дайгерт зі США. Українська велосипедистка Юлія Бірюкова – лише 27-ма.

Бельгієць Ремко Евенпул здобув "золото" в розділці серед чоловіків. Менше півхвилини йому програли ще три велосипедисти. Утім, на подіум потрапили лише двоє – італієць Філіппо Ганна та співвітчизник чемпіона Ваут ван Арт.

Збірна Франції тріумфувала в турнірі регбі-7 завдяки перемозі над Фіджі. Досі непереможні океанійці поступилися господарям турніру, провалившись в другій половині (0:21). Бронзові нагороди забрали регбісти з Південно-Африканської Республіки.

Інші фінали одним рядком

японка Нацумі Цунода здобула "золото" в змаганні дзюдоїсток (до 48 кг)

казахський дзюдоїст Єлдос Смєтов не мав рівних у ваговій категорії до 60 кг

австралійська плавчиня Аріарне Тітмус перемогла в 400-метрівці вільним стилем

німець Лукас Мертенс тріумфував на дистанції 400 м вільним стилем у чоловіків

Австралія виграла естафету 4x100 м у плаванні серед жіночих команд

збірна США взяла "золото" в чоловічій естафеті 4x100 м у плаванні

фехтувальниця з Гонконгу Вівіан Кон виграла фінал у шпазі

кореєць О Сан Ук здобув золоту медаль у змаганні шаблістів

У лідерах загального медального заліку несподівано опинилася Австралія. Тамтешні спортсмени завоювали три золоті та дві срібні нагороди. Два "золота" та три медалі загалом завоювала збірна Китаю. Третіми йдуть Сполучені Штати, які здобули 5 нагород, але американці лише одного разу піднялися на вершину п'єдесталу.