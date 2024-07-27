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Переможець Вуельти-2022 став олімпійським чемпіоном у велоспорті

Париж, Субота 27 липня 2024 19:48
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Переможець Вуельти-2022 став олімпійським чемпіоном у велоспорті Фото: Ремко Евенпул не мав рівних у розділці (velo.outsideonline.com)
Автор: Антон Федорців

Бельгійський велосипедист Ремко Евенпул фінішував першим у перегонах із роздільним стартом на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

24-річний гонщик приніс прем'єрне "золото" збірній Бельгії. Він випередив італійця Філіппо Ганну всього на 14 секунд.

Евенпул став найкращим на дистанції 32,4 км вулицями Парижа. Бельгія ледве не оформила дубль. Ваут ван Арт відстав на чверть хвилини та вдовольнився бронзовою нагородою. Натомість британець Джошуа Тарлінг відстав від останнього всього на 0,02 хвилини.

Для Евенпула "золото" Парижа стало першою олімпійською медаллю у кар'єрі. Визнаний фахівець розділок цьогоріч завершив Тур де Франс у білій майці переможця молодіжної класифікації легедарної багатоденки. Головним же досягнення донині залишався тріум на Вуельті два роки тому.

Олімпіада-2024, велоспорт, індивідуальна гонка з роздільним стартом, чоловіки:

  1. Ремко Евенпул (Бельгія)
  2. Філіппо Ганна (Італія) – +0:14
  3. Ваут ван Арт (Бельгія) – +0:25

Раніше австралійка Браун виграла "золото" в жіночій гонці. Вона виявилася спритнішою за британську велосипедистку Анну Гендерсон і представницю США Хлої Дайгерт. Українка Юлія Бірюкова фінішувала в третьому десятку після падіння на одній з ділянок траси.

До слова, раніше збірна Китаю завоювала перші золоті нагороди Ігор-2024.

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