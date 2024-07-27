Австралійка Браун виграла олімпійське "золото" у велоспорті

Австралійська велосипедистка Грейс Браун тріумфувала в перегонах із роздільним стартом на Олімпіаді 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

32-річна спортсменка перемогла на дистанції 32,4 км. Вона впевнено випередила британку Анну Гендерсон і американку Хлої Дайгерт.

Браун подолала гонку за 39:38.24 хвилин. Досвідчена австралійка "привезла" іншим двом медалісткам понад півтори хвилини на фініші. Єдина представниця України – Юлія Бірюкова – завершила змагання у третьому десятку.

Українка в дощових умовах не впоралася з кермуванням і впала на одній з ділянок. Як наслідок, розбитий до крові лікоть. Подробиці щодо стану Бірюкової стануть відомі після детального огляду лікарями.

Натомість Браун завоювала першу олімпійську нагороду в кар'єрі. На Іграх у Токіо вона фінішувала четвертою, відставши від подіуму всього на 7 секунд. У 2022 році австралійська велосипедистка виграла Ігри співдружності.

Олімпіада-2024, велоспорт, індивідуальна гонка з роздільним стартом, жінки:

Грейс Браун (Австралія) Анна Гендерсон (Сполучене Королівство) – +1:31,59 Хлої Дайгерт (США) – +1:32,46

...27. Юлія Бірюкова (Україна) – +5:05,49