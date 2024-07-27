ua en ru
Сб, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олімпійські ігри-2024: Франція вперше в історії виграла турнір регбі-7

Париж, Субота 27 липня 2024 21:44
UA EN RU
Олімпійські ігри-2024: Франція вперше в історії виграла турнір регбі-7 Фото: Французька команда завоювала золоті медалі (x.com/SVNSSeries)
Автор: Антон Федорців

Збірна Франції перемогла олімпійську команду Фіджі у фіналі регбійного турніру Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, регбі-7, фінал

Франція – Фіджі – 28:7 (7:7, 21:0)

"Триколірні" здолали визнаних фаворитів змагань. Цьогорічні Ігри стали третіми з регбі-7 у програмі. На попередніх двох тріумфувала якраз фіджійська збірна. Більше того, океанійці досі не мали жодної поразки.

Однак, французька збірна стараннями Джастіна та Реббаджа в першій половині, а також Грандідьє, Ріви, Дюпона та Баррака – після перерви, першою перемогла Фіджі. Старань Талаколо та Теби виявилося замало для загального успіху дворазових олімпійських чемпіонів.

"Золото" стало першим для Франції на домашніх Іграх. Бронзовим призером Олімпіади-2024 у регбі-7 стала збірна Південно-Африканської Республіки. ПАР у втішному фіналі розібралася з олімпійською командою Австралії (26:19).

Олімпіада-2024, регбі-7, фінальний залік команд:

  1. Франція
  2. Фіджі
  3. ПАР

До слова, раніше футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Олімпіада 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Склад української збірної
Склад української збірної
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог