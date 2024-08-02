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Олімпіада-2024: підсумки дня 2 серпня та медальний залік

Париж, П'ятниця 02 серпня 2024 23:55
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Олімпіада-2024: підсумки дня 2 серпня та медальний залік Фото: Леон Маршан здобув четверте "золото" Парижа (x.com/WorldAquatics)
Автор: Антон Федорців

Сьомий день змагань на Олімпіаді в Парижі завершився. 2 серпня розіграли понад два десятка комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Швейцарська стрільчиня К'яра Леоне виграла змагання з гвинтівкою в трьох позиціях. У стрільбі на відстані 50 м їй вдалося оновити олімпійський рекорд. Доповнили подіум американка Сейген Маддалена та китаянка Чжан Цюнюе.

Збірна Китаю знову тріумфувала в стрибках у воду. Тамтешній дует синхроністів Лун Даої та Ван Цзунюань перемогли в змаганнях із триметровим трампліном. Українці Олег Колодій та Данило Коновалов фінішували лише сьомими.

Француз Тедді Рінер виграв турнір дзюдоїстів у ваговій категорії понад 100 кг. Для нього "золото" на домашній Олімпіаді стало четвертим у кар'єрі. Також в особистій колекції дзюдоїста дві олімпійські бронзові медалі.

Леон Маршан здобув четверте "золото" в Парижі. Цього разу французький плавець тріумфував на дистанції 200 м комплексом. Раніше він переміг 200-метрівках брасом і батерфляєм, а також переміг на 400 м комплексом.

Чеські тенісисти Томаш Махач і Катеріна Сінякова перемогли в міксті. У фіналі вони здолали китайців Чжана Чжичженя та Ван Сіньюй (6:2, 5:7, 10:8). Для Чехії здобуте ними "золото" стало прем'єрним на Іграх-2024.

Інші фінали одним рядком

  • Хорватія виграла чоловічі змагання у парах в академічному веслуванні

  • дует із Нідерландів тріумфував у тій же дисципліні в жінок

  • ірландський чоловічий дует переміг у запливі парних двійок легкої ваги

  • нідерландки Оділе ван Анхольт і Анетт Дуетц здобули "золото" у вітрильному спорті (човни-скіфи)

  • жіночий дует із Великої Британії виграв заплив парних двійок легкої ваги

  • іспанці Дієго Ботін і Флоріан Тріттель вибороли золоті нагороди на човні-скіфі

  • британська атлетка Бріоні Пейдж перемогла в стрибках на батуті

  • збірна Великої Британії виграла командний конкур у кінному спорті

  • китайський дует Чжен Сівея та Гуан Якьон тріумфував у бадмінтонному міксті

  • Республіка Корея перемогла у фіналі турніру змішаних команд у стрільбі з лука

  • бразилійка Беатріс Соуза здобула золоту медаль в дзюдо (понад 78 кг)

  • фехтувальна збірна Угорщини перемогла в командних змаганнях у шпазі

  • нейтральний батутист із Білорусі Іван Літвіновіч виграв чоловічі змагання

  • австралійський плавець Камерон Макевой тріумфував у 50-метрівці на спині

  • Кайлі Маккіоун із Австралії завоювала "золото" в плаванні на спині на дистанції 200 м

  • представник Уганди Джошуа Чептегеї переміг у бігу на 10000 м

  • француз Жоріс Доде виграв велоперегони на BMX

  • австралійська велосипедистка Сайя Сакакібара тріумфувала в змаганнях BMX

Олімпіада-2024: підсумки дня 2 серпня та медальний залік

Китай зберіг лідерство в медальному заліку збірних. Спортсмени з Піднебесної завоювали 31 медаль, зокрема й 13 золотих нагород. Збірна Франції закріпилася на другій сходинці (11 золотих), а Австралії опинилася на третій позиції (теж 11 золотих медалей).

До слова, українки Магучіх і Геращенко пробилися у фінал Олімпіади в стрибках у висоту.

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Олімпіада 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог