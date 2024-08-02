Олимпиада-2024: итоги дня 2 августа и медальный зачет
Седьмой соревновательный день на Олимпиаде в Париже завершился. 2 августа разыграли более двух десятков комплектов наград.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Швейцарская стрелок Кьяра Леоне выиграла соревнование с винтовкой в трех позициях. В стрельбе на расстоянии 50 м ей удалось обновить олимпийский рекорд. Дополнили подиум американка Сейген Маддалена и китаянка Чжан Цюнюэ.
Сборная Китая снова триумфовала в прыжках в воду. Тамошний дуэт синхронистов Лун Даои и Ван Цзунюань победили в соревнованиях с трехметровым трамплином. Украинцы Олег Колодий и Даниил Коновалов финишировали только седьмыми.
Француз Тедди Ринер выиграл турнир дзюдоистов в весовой категории свыше 100 кг. Для него "золото" на домашней Олимпиаде стало четвертым в карьере. Также в личной коллекции дзюдоиста две олимпийские бронзовые медали.
Леон Маршан завоевал четвертое "золото" в Париже. В этот раз французский пловец триумфовал на дистанции 200 м комплексом. Ранее он победил 200-метровку брассом и баттерфляем, а также победил на 400 м комплексом.
Чешские теннисисты Томаш Махач и Катерина Синякова победили в миксте. В финале они одолели китайцев Чжана Чжичженя и Ван Синьюй (6:2, 5:7, 10:8). Для Чехии завоеванное ими "золото" стало премьерным на Играх-2024.
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Китай сохранил лидерство в медальном зачете сборных. Спортсмены из Поднебесной завоевали 31 медаль, в том числе 13 золотых наград. Сборная Франции закрепилась на второй строчке (11 золотых), а Австралии оказалась на третьей позиции (тоже 11 золотых медалей).
К слову, украинки Магучих и Геращенко пробились в финал Олимпиады в прыжках в высоту.
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