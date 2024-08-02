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Магучіх і Геращенко пробилися у фінал Олімпіади-2024

Париж, П'ятниця 02 серпня 2024 12:57
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Магучіх і Геращенко пробилися у фінал Олімпіади-2024 Фото: Ярослава Магучіх упевнено пройшла до фіналу (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Антон Федорців

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко подолали кваліфікацію олімпійських змагань. Натомість Юлія Левченко завершила виступи на Іграх у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

До етапу відбору потрапили 32 легкоатлетки, зокрема й три українки. На старті кваліфікації стрибунки мали взяти висоту 1.83 м.

Левченко не змогла підкорити рубіж із трьох спроб і вибула зі змагань. Натомість Геращенко з першого разу взяла і 1.83 м, і 1.88 м. Фаворитка турніру Магучіх розпочала кваліфікацію з висоти 1.92 м, яку холоднокровно підкорила з першої спроби.

На цій висоті перші труднощі спіткали Геращенко. Українська легкоатлетка змогла пройти далі лише з другого разу. Та ж історія – з рубежем 1.95 м. Зате Магучіх надупевнено взяла висоту та першою з усіх гарантувала виступ у фіналі.

Змагання за нагороди в стрибках у висоту відбудуться в неділю, 4 серпня. Старт фіналу запланований на 20:50 за київським часом. Магучіх і Геращенко конкуруватимуть за медалі з десятком спортсменок.

Олімпіада-2024, стрибки у висоту, кваліфікація, жінки:

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.95 м
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.95 м
  3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.95 м

...4. Ірина Геращенко (Україна) – 1.95 м

...32. Юлія Левченко (Україна) – б/р

До слова, раніше підбили підсумки змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024.

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