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Французький дзюдоїст встановив унікальний рекорд на Олімпіаді

Париж, Франція, П'ятниця 02 серпня 2024 22:47
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Французький дзюдоїст встановив унікальний рекорд на Олімпіаді Фото: французький дзюдоїст Тедді Рінер (x.com/Paris2024)
Автор: Тетяна Степанова

Француз Тедді Рінер став першим в історії чотириразовим олімпійським чемпіоном у дзюдо. На Олімпійських іграх-2024 у Парижі він здобув "золото" у ваговій категорії понад 100 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AIScore.

Під час змагань Рінер здолав у фіналі вагової категорії понад 100 кілограмів корейця Кім Мін Чона і взяв "золото".

Олімпіада-2024 у Парижі - вже п'ята в кар'єрі французького дзюдоїста. Він дебютував на цьому рівні 2008 року із "бронзи" у найважчому чоловічому дивізіоні.

Рінер здобув особисте "золото" на Олімпіаді-2012 у Лондоні та Олімпіаді-2016 в Ріо. А в Токіо у 2020 році вперше виграв одразу дві нагороди: посів третє місце індивідуальних змагань і тріумфував у змішаному командному турнірі.

Олімпіада-2024

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай взяв чергове "золото" в синхронних стрибках у воду на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Швейцарська атлетка К'яра Леоне виграла жіночі змагання зі стрільби з гвинтівки в трьох позиціях.

А перша ракетка світу Іга Свьонтек перемогла словацьку тенісистку Анну Кароліну Шмідлову в малому фіналі паризької Олімпіади.

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