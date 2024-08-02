Французький дзюдоїст встановив унікальний рекорд на Олімпіаді

Француз Тедді Рінер став першим в історії чотириразовим олімпійським чемпіоном у дзюдо. На Олімпійських іграх-2024 у Парижі він здобув "золото" у ваговій категорії понад 100 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AIScore .

Під час змагань Рінер здолав у фіналі вагової категорії понад 100 кілограмів корейця Кім Мін Чона і взяв "золото".

Олімпіада-2024 у Парижі - вже п'ята в кар'єрі французького дзюдоїста. Він дебютував на цьому рівні 2008 року із "бронзи" у найважчому чоловічому дивізіоні.

Рінер здобув особисте "золото" на Олімпіаді-2012 у Лондоні та Олімпіаді-2016 в Ріо. А в Токіо у 2020 році вперше виграв одразу дві нагороди: посів третє місце індивідуальних змагань і тріумфував у змішаному командному турнірі.