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Олімпійські ігри-2024: Леоне тріумфувала в стрільбі з трьох позицій

Шатору, П'ятниця 02 серпня 2024 11:59
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Олімпійські ігри-2024: Леоне тріумфувала в стрільбі з трьох позицій Фото: К'яра Леоне взяла "золото" Олімпіади (chiaraleone.ch)
Автор: Антон Федорців

Швейцарська атлетка К'яра Леоне виграла жіночі змагання зі стрільби з гвинтівки в трьох позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

23-річна стрільчиня стала чемпіонкою в стрільбі з 50-метрової відстані. Вона встановила новий олімпійський рекорд.

У фіналі Леоне набрала 464.4 бали. Швейцарка на понад пункт випередила головну конкурентку – американку Сейген Маддалену. Натомість китайська стрільчиня Чжан Цюное серйозно відстала від перших двох медалісток, але не відчула конкуренцію в боротьбі за "бронзу".

Леоне побила рекорд, що належав її співвітчизниці Ніні Крістен. Швейцарська спортсменка встановила його на Іграх у Токіо. Чемпіонка Олімпіади-2024 оновила показник на півбала.

Олімпіада-2024, стрільба з гвинтівки в трьох позиціях, 50 м, жінки:

  1. К'яра Леоне (Швейцарія) – 464.4 бали
  2. Сейген Маддалена (США) – 463.0
  3. Чжан Цюнюе (Китай) – 452.9

До слова, раніше підбили підсумки змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024.

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