Олімпійські ігри-2024: Леоне тріумфувала в стрільбі з трьох позицій

Швейцарська атлетка К'яра Леоне виграла жіночі змагання зі стрільби з гвинтівки в трьох позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

23-річна стрільчиня стала чемпіонкою в стрільбі з 50-метрової відстані. Вона встановила новий олімпійський рекорд.

У фіналі Леоне набрала 464.4 бали. Швейцарка на понад пункт випередила головну конкурентку – американку Сейген Маддалену. Натомість китайська стрільчиня Чжан Цюное серйозно відстала від перших двох медалісток, але не відчула конкуренцію в боротьбі за "бронзу".

Леоне побила рекорд, що належав її співвітчизниці Ніні Крістен. Швейцарська спортсменка встановила його на Іграх у Токіо. Чемпіонка Олімпіади-2024 оновила показник на півбала.

Олімпіада-2024, стрільба з гвинтівки в трьох позиціях, 50 м, жінки: