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Олимпиада-2022: итоги дня 11 февраля и медальный зачет

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Пекин, Суббота 12 февраля 2022 22:00
Олимпиада-2022: итоги дня 11 февраля и медальный зачет Фото: Биатлонный пьедестал по итогам спринта (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Седьмой день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 12 февраля разыграли шесть комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

В смешанном сноубордкроссе золотые награды завоевала команда США. Ник Баумгартнер и Линдси Джейкобеллис в большом финале опередили дуэт итальянцев (Микела Мойоли, Омар Визинтин) и пару канадцев – Элиота Грондина и Мериету Одайн.

Сборная ОКР победила в лыжной эстафете 4х5 км среди женщин. На последнем этапе россиянки усилиями Вероники Степановой опередили немецкую команду. Дополнила подиум четверка Швеции.

Биатлонисты соревновались в спринте на дистанции 10 км. Олимпийским чемпионом стал Иоханнес Бё, с солидным преимуществом опередивший Кентена Фийо Майе из Франции и своего старшего брата – Тарье Бё. Лучший из украинцев – Дмитрий Пидручный (13-й).

Китаец Гао Тюний завоевал "золото" в конькобежном спорте. На дистанции 500 м установил новый олимпийский рекорд (34,32 секунды). Вторым стал Чха Мин Гю из Южной Кореи, третий – японец Ватару Морисиге.

Мужские соревнования по прыжкам с большого трамплина завершились победой норвежца Мариуса Линдвика. Он набрал 296,1 балла и оставил позади Рэю Кобаяси из Японии и Карла Гейгера (Германия).

Наконец представительница Германии завоевала "золото" в скелетоне. Ханна Найзе на 0,62 секунды опередила австралийку Жаклин Нарракотт. Бронзовая награда пополнила коллекцию Кимберли Бос (Нидерланды).

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 12 февраля:

Олимпиада-2022: итоги дня 11 февраля и медальный зачет

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