Зимние Олимпийские игры-2022: Гао Тинюй принес Китаю четвертое "золото" в Пекине

Китайский конькобежец Гао Тинюй стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 м. Подиум дополнили еще два представителя Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина .

24-летний спортсмен прошел дистанцию с новым олимпийским рекордом – 34,32 секунды. Эта награда для Тинюя уже вторая. В Пхенчхане-2018 он получил "бронзу".

Второе время показал Чха Мин Гю из Южной Кореи (+0,07 секунды). Третьим стал японец Ватару Морисиге. Он проиграл чемпиону 0,17 секунды.

На предыдущих Олимпийских играх победителем стал норвежец Ховар Лорентсен. Кроме этого, он тогда взял серебро на дистанции 1000 м.