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Олимпиада-2022: сборная ОКР выиграла "золото" в лыжной эстафете

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Пекин, Суббота 12 февраля 2022 10:44
Олимпиада-2022: сборная ОКР выиграла "золото" в лыжной эстафете Фото: Вероника Степанова (Keystone Press Agency)
Автор: Антон Федорцив

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась лыжная эстафета 4х5 км. Победила сборная Олимпийского комитета России.

Об этом сообщает РБК-Украина.

С первого этапа гонки в отрыв ушли сборные ОКР и Германии. Поочередно соперницы сменяли друг друга во главе классификации, а максимальный разрыв ни разу не составлял больше пяти секунд.

Зато по итогам первого этапа в борьбе за "бронзу" сформировалась тройка претендентов. Норвежки, финки и шведки шли рядом, пока перед финальным этапом Фрида Карлссон (Швеция) не начала отставать.

Однако на последних пяти километрах Юнна Сундлинг быстро отыграла гандикап и вернула шведскую сборную в претенденты на медали. Более того, на финише Швеция смогла опередить Финляндию.

В борьбе за лидерство интриги до конца не вышло. Немка Софи Крель на последних двух километрах проиграла россиянке Веронике Степановой. Сборная ОКР забрала золото, а Германия удовлетворилась серебряными наградами.

Сборная Украины в составе Виктории Олех, Валентины Каминской, Марины Анцибор и Дарьи Рублевой до финиша не добралась. Команда была снята во время гонки за отставание на круг лидеров.

Результаты лыжной эстафеты эстафеты 4х5 км, женщины:

  1. ОКР
  2. Германия (+18,2)
  3. Швеция (+20,7)
  4. Финляндия (+21,2)
  5. Норвегия (+28,8)

К слову, ранее подвели итоги 11 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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