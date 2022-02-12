Олимпиада-2022: сборная ОКР выиграла "золото" в лыжной эстафете

С первого этапа гонки в отрыв ушли сборные ОКР и Германии. Поочередно соперницы сменяли друг друга во главе классификации, а максимальный разрыв ни разу не составлял больше пяти секунд.

Зато по итогам первого этапа в борьбе за "бронзу" сформировалась тройка претендентов. Норвежки, финки и шведки шли рядом, пока перед финальным этапом Фрида Карлссон (Швеция) не начала отставать.

Однако на последних пяти километрах Юнна Сундлинг быстро отыграла гандикап и вернула шведскую сборную в претенденты на медали. Более того, на финише Швеция смогла опередить Финляндию.

В борьбе за лидерство интриги до конца не вышло. Немка Софи Крель на последних двух километрах проиграла россиянке Веронике Степановой. Сборная ОКР забрала золото, а Германия удовлетворилась серебряными наградами.

Сборная Украины в составе Виктории Олех, Валентины Каминской, Марины Анцибор и Дарьи Рублевой до финиша не добралась. Команда была снята во время гонки за отставание на круг лидеров.

Результаты лыжной эстафеты эстафеты 4х5 км, женщины: