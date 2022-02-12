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Олімпіада-2022: підсумки дня 12 лютого та медальний залік

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Пекін, Субота 12 лютого 2022 22:00
Олімпіада-2022: підсумки дня 12 лютого та медальний залік Фото: Біатлонний п'єдестал за підсумками спринту (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Восьмий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 12 лютого розіграли шість комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

У змішаному сноубордкросі золоті нагороди здобула команда США. Нік Баумгартнер і Ліндсі Джейкобелліс у великому фіналі випередили дует італійців (Мікела Мойолі, Омар Візінтін) та пару канадців – Еліота Грондіна та Мерієту Одайн.

Збірна ОКР перемогла в лижній естафеті 4х5 км серед жінок. На останньому етапі росіянки зусиллями Вероніки Стєпанової випередили німецьку команду. Доповнила подіум четвірка Швеції.

Біатлоністи змагалися в спринті на дистанції 10 км. Олімпійським чемпіоном став Йоганнес Бьо, який із солідною перевагою випередив Кентена Фійо Майє з Франції та свого старшого брата – Тар'єя Бьо. Найкращий з українців – Дмитро Підручний (13-й).

Китаєць Гао Тюній виборов "золото" в ковзанярському спорті. На дистанції 500 м він встановив новий олімпійський рекорд (34,32 секунди). Другим став Чха Мін Гю з Південної Кореї, третій – японець Ватару Морісіге.

Чоловічі змагання у стрибках з великого трампліна завершилися перемогою норвежця Маріуса Ліндвіка. Він набрав 296,1 бала та залишив позаду Рею Кобаясі з Японії та Карла Гейгера (Німеччина).

Нарешті представниця Німеччини здобула "золото" в скелетоні.Ханна Найзе на 0,62 секунди випередила австралійку Жаклін Нарракотт. Бронзова нагорода поповнила колекцію Кімберлі Бос (Нідерланди).

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 12 лютого:

Олімпіада-2022: підсумки дня 12 лютого та медальний залік

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