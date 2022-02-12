Биатлонист Йоханнес Бё стал чемпионом в спринте зимней Олимпиады-2022, дуэт украинцев в топ-15

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась спринтерская гонка в мужском биатлоне. На старт вышли четверо украинцев.

Олимпийское "золото" в спринте на дистанции 10 км завоевал норвежец Йоханнес Бё. Скандинав допустил только один промах на двух огневых рубежах. В скорости же Бё равных не было.

Француз Кентен Фийон Майе тоже с одним промахом на финише проиграл чемпиону 25,5 секунды. Дополнил пьедестал медалистов старший из братьев Бё – 33-летний Тарьей.

В похожей манере провели гонку украинцы Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Оба "выбили" пять из пяти на первом огневом рубеже, а в стойке совершили по одному промаху. Оба сумели финишировать в топ-15.

Антон Дудченко и Богдан Цимбал занести себе в актив спринт не могут. Первый промахнулся на стрельбе дважды и занял 60-е место. Второй трижды попал "в молоко".

В конце концов Пидручный, Прима и Дудченко сумели квалифицироваться в гонку преследования. Она состоится в воскресенье, 13 февраля. Начало – в 12:45.

Итоги биатлонного спринта 10 км:

Йоханнес Бё Кентен Фийон Майе (+25,5) Тарьей Бё (+38,9)

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13. Дмитрий Пидручный (+1:18,6)

15. Артем Прима (+1:19,4)

60. Антон Дудченко (+2:51,2)

66. Богдан Цимбал (+2:58,6)