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Олимпиада-2020: украинец пробился в полуфинал по плаванию вольным стилем

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Токио, Пятница 30 июля 2021 14:44
Олимпиада-2020: украинец пробился в полуфинал по плаванию вольным стилем Фото: украинский пловец Владислав Бухов (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Украина

На Олимпиаде-2020 в Токио украинский пловец Владислав Бухов успешно стартовал в отборочных соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем. И пробился в полуфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что он показал результат 21,73 секунды. С лучшим результатом в заплыве он квалифицировался в полуфинал.

Также сообщается, что полуфинальные заплывы пройдут уже завтра.

Напомним, ранее единственная представительница Украины на Олимпиаде в женском боксе Анна Лысенко остановилась в четвертьфинале, уступив чемпионке мира из Турции.

А украинская мужская сборная по фехтованию завершила участие в Олимпиаде на шестом месте.

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