Представительница Украины по боксу Лысенко не смогла пробиться дальше четвертьфинала Олимпиады

Единственная представительница Украины в женском боксе Анна Лысенко на Олимпийских играх-2020 покидает Токио. Она остановилась на этапе четвертьфинала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК Украины .

В четвертьфинал олимпийского турнира Лысенко уверенно одолела представительницу Марокко Умаиму Белхабиб со счетом 5:0.

"И, к сожалению, пробиться в следующий круг соревнований в категории до 69 кг помешала Анне титулованная и опытная спортсменка из Турции, чемпионка мира-2019 Бусеназ Сюрменелі. Судьи были на стороне последней - 0: 5", - говорится в сообщении.

Напомним, в боксе украинскую олимпийскую сборную представляют Николай Буценко (Харьковская область), Цотне Рогава (Одесская область), Ярослав Харцыз (Харьковская область), Александр Хижняк (Полтавская область), Анна Лысенко (Киевская область).

Хижняк вышел в 1/4 финала Олимпиады в Токио.

Как известно, сейчас на счету Украины на Олимпиаде четыре медали - все бронзовые. Награды получили Дарья Белодед (дзюдо, до 48 кг), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич/Олег Омельчук (стрельба, пистолет 10 м), Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем).