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Представительница Украины по боксу Лысенко не смогла пробиться дальше четвертьфинала Олимпиады

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Пятница 30 июля 2021 12:20
Представительница Украины по боксу Лысенко не смогла пробиться дальше четвертьфинала Олимпиады Фото: боксерша Анна Лысенко (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Единственная представительница Украины в женском боксе Анна Лысенко на Олимпийских играх-2020 покидает Токио. Она остановилась на этапе четвертьфинала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

В четвертьфинал олимпийского турнира Лысенко уверенно одолела представительницу Марокко Умаиму Белхабиб со счетом 5:0.

"И, к сожалению, пробиться в следующий круг соревнований в категории до 69 кг помешала Анне титулованная и опытная спортсменка из Турции, чемпионка мира-2019 Бусеназ Сюрменелі. Судьи были на стороне последней - 0: 5", - говорится в сообщении.

Напомним, в боксе украинскую олимпийскую сборную представляют Николай Буценко (Харьковская область), Цотне Рогава (Одесская область), Ярослав Харцыз (Харьковская область), Александр Хижняк (Полтавская область), Анна Лысенко (Киевская область).

Хижняк вышел в 1/4 финала Олимпиады в Токио.

Как известно, сейчас на счету Украины на Олимпиаде четыре медали - все бронзовые. Награды получили Дарья Белодед (дзюдо, до 48 кг), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич/Олег Омельчук (стрельба, пистолет 10 м), Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем).

Представительница Украины по боксу Лысенко не смогла пробиться дальше четвертьфинала Олимпиады

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