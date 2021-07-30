Олімпіада-2020: українець пробився до півфіналу з плавання вільним стилем

На Олімпіаді-2020 в Токіо український плавець Владислав Бухов успішно стартував у відбіркових змаганнях з плавання на 50 метрів вільним стилем. І пробився до півфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що він показав результат 21,73 секунди. З найкращим результатом у запливі він кваліфікувався до півфіналу.

Також повідомляється, що півфінальні запливи пройдуть вже завтра.