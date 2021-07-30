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Олимпиада 2020: украинец Хаммо проиграл россиянину в поединке за "бронзу" по дзюдо

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Пятница 30 июля 2021 13:01
Олимпиада 2020: украинец Хаммо проиграл россиянину в поединке за "бронзу" по дзюдо Фото: дзюдоист Яков Хаммо (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Украинский дзюдоист Яков Хаммо дошел до этапа борьбы за "бронзу" в весовой категории выше 100 кг на Олимипаде в Токио. Однако в решающем поединке уступил россиянину Тамерлану Башаеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

Хаммо имел реальный шанс получить пятую "бронзу" для Украины.

До этого он одержал победу над румыном Владутом Симонеску в 1/8 финала

Однако впоследствии уступил в четвертьфинале своему сопернику-японцу Хисайоши Харасави.

Далее Хаммо попал в утешительный турнир, где успешно одолел представителя Узбекистана Бекмурода Олтибоєва.

Однако представитель России одержал победу в решающем поединке.

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