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Украинская мужская сборная по фехтованию завершила участие в Олимпиаде на шестом месте

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Пятница 30 июля 2021 11:32
Украинская мужская сборная по фехтованию завершила участие в Олимпиаде на шестом месте Фото: мужская сборная по фехтованию заняла шестое место на Олимпиаде (facebook.com/fie.org)
Автор: Инна Собора

Украинская мужская сборная по фехтованию завершила свое выступление в олимпийском Токио. Украинцы заняли шестое место на Олимпиаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.

В составе украинской сборной Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар и Анатолий Герей.

"Встреча с представителями Поднебесной в 1/4 финала, которая завершилась со счетом 35:45, стала решающей для украинцев в борьбе за награды Игр ХХХИИ Олимпиады", - говорится в сообщении.

После этого украинцы провели еще два матча, выиграли у Италии (45:39) и уступили Франции (39:45), заняв шестое место в итоге.

Ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан проиграла в первом поединке и покинула Олимпиаду.

Как известно, сейчас на счету Украины на Олимпиаде четыре медали - все бронзовые. Награды получили Дарья Белодед (дзюдо, до 48 кг), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба, пистолет 10 м), Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем).

Украинская мужская сборная по фехтованию завершила участие в Олимпиаде на шестом месте

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