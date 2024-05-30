Олещук розповів про відбиття повітряної комбінованої атаки РФ по Україні цієї ночі
Російські окупанти цієї ночі завдали по Україні комбінований повітряний удар, для атаки застосувавши майже два десятки ракет різних типів, а також понад 30 дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколу Олещука.
Зазначається, що для цього удару по території України росармія загалом застосувала:
- 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400,
- 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,
- 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Зенітними ракетами С-300/С-400 ворог завдавав ударів по Харківській області.
Пуски крилатих ракет здійснювалися бомбардувальниками з російської Саратовської області.
А дрони-камікадзе загарбники запускали із Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда в окупованому українському Криму.
Робота ППО, особливості відбиття атаки
Силами та засобами ППО ЗСУ цієї ночі було збито 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди".
Захисники українського неба ліквідовували ворожі повітряні цілі у межах 9 регіонів, а саме у:
- Хмельницькій,
- Дніпропетровській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Одеській,
- Херсонській,
- Київській,
- Вінницькій областях.
У відбитті повітряної атаки були задіяні:
- зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,
- мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Повітряна атака 30 травня
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 травня росармія спочатку запустила під час чергової повітряної атаки по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" кількома групами, а пізніше - вдарила балістикою та крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Так, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.
Нагадаємо також, що цієї ночі через ворожу повітряну атаку пролунали вибухи у Дніпрі та передмісті, у Харкові та районі, а також у Хмельницькій області. Відомо, що внаслідок російського ракетного обстрілу в Харкові постраждали чотири особи, під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, були пожежі в облцентрі та районі.
Пізніше з'явилося відео і фото із наслідками ворожого ракетного удару по селищу Мала Данилівка Харківської області, де була знищена історична пам'ятка.
Додамо, що у Хмельницькій області ціллю ворога було, зокрема, місто Старокостянтинів.
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