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Олещук розповів про відбиття повітряної комбінованої атаки РФ по Україні цієї ночі

Четвер 30 травня 2024 08:08
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Олещук розповів про відбиття повітряної комбінованої атаки РФ по Україні цієї ночі Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі завдали по Україні комбінований повітряний удар, для атаки застосувавши майже два десятки ракет різних типів, а також понад 30 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколу Олещука.

Зазначається, що для цього удару по території України росармія загалом застосувала:

  • 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400,
  • 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,
  • 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Зенітними ракетами С-300/С-400 ворог завдавав ударів по Харківській області.

Пуски крилатих ракет здійснювалися бомбардувальниками з російської Саратовської області.

А дрони-камікадзе загарбники запускали із Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда в окупованому українському Криму.

Робота ППО, особливості відбиття атаки

Силами та засобами ППО ЗСУ цієї ночі було збито 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди".

Захисники українського неба ліквідовували ворожі повітряні цілі у межах 9 регіонів, а саме у:

  • Хмельницькій,
  • Дніпропетровській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Запорізькій,
  • Одеській,
  • Херсонській,
  • Київській,
  • Вінницькій областях.

У відбитті повітряної атаки були задіяні:

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,
  • мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Олещук розповів про відбиття повітряної комбінованої атаки РФ по Україні цієї ночі

Повітряна атака 30 травня

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 травня росармія спочатку запустила під час чергової повітряної атаки по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" кількома групами, а пізніше - вдарила балістикою та крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Так, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо також, що цієї ночі через ворожу повітряну атаку пролунали вибухи у Дніпрі та передмісті, у Харкові та районі, а також у Хмельницькій області. Відомо, що внаслідок російського ракетного обстрілу в Харкові постраждали чотири особи, під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, були пожежі в облцентрі та районі.

Пізніше з'явилося відео і фото із наслідками ворожого ракетного удару по селищу Мала Данилівка Харківської області, де була знищена історична пам'ятка.

Додамо, що у Хмельницькій області ціллю ворога було, зокрема, місто Старокостянтинів.

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Повітряні сили України Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
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