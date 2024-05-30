Олещук рассказал об отражении воздушной комбинированной атаки РФ по Украине в эту ночь
Российские оккупанты этой ночью нанесли по Украине комбинированный воздушный удар, для атаки применив почти два десятка ракет разных типов, а также более 30 дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.
Отмечается, что для этого удара по территории Украины росармия в целом применила:
- 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,
- 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС,
- 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Зенитными ракетами С-300/С-400 враг наносил удары по Харьковской области.
Пуски крылатых ракет производились бомбардировщиками из российской Саратовской области.
А дроны-камикадзе захватчики запускали из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда в оккупированном украинском Крыму.
Работа ПВО, особенности отражения атаки
Силами и средствами ПВО ВСУ этой ночью было сбито 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда".
Защитники украинского неба ликвидировали вражеские воздушные цели в пределах 9 регионов, а именно в:
- Хмельницкой,
- Днепропетровской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Запорожской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Киевской,
- Винницкой областях.
В отражении воздушной атаки были задействованы:
- зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил,
- мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.
Воздушная атака 30 мая
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая росармия сначала запустила во время очередной воздушной атаки по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" несколькими группами, а позже - ударила баллистикой и крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков. Так, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Напомним также, что этой ночью из-за вражеской воздушной атаки прозвучали взрывы в Днепре и пригороде, в Харькове и районе, а также в Хмельницкой области. Известно, что в результате российского ракетного обстрела в Харькове пострадали четыре человека, под удар попал объект критической инфраструктуры, были пожары в облцентре и в районе.
Позже появилось видео и фото с последствиями вражеского ракетного удара по поселку Малая Даниловка Харьковской области, где был уничтожен исторический памятник.
Добавим, что в Хмельницкой области целью врага был, в частности, город Староконстантинов.
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