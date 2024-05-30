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У Харкові та районі пролунали вибухи: росіяни завдають ударів

Харків, Четвер 30 травня 2024 02:12
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У Харкові та районі пролунали вибухи: росіяни завдають ударів Фото: у Харкові пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові та у районі у ніч проти 30 травня пролунали кілька вибухів через ворожий обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

У місті було чути серію вибухів. Вони прогриміли після другої години ночі.

В ОВА заявили, що російські окупанти завдають ударів, та закликали жителів Харкова та району перебувати в укриттях!

"У Харкові дуже голосно! Будьте обережні!!" - написав мер міста у своєму Telegram.

Також військові кажуть про ракетну атаку. Так, начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) повідомив про повторні пуски ворожих ракет.

Додамо, перед тим цієї ночі, близько 00:50, в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про пуски противником керованих авіаційних бомб на Харківську область.

Що відомо про обстріл

Пізніше очільник Малоданилівської громади Харківської області Олександр Гололобов зазначив у своєму Telegram, що ворог завдає ударів по цій громаді. За його словами, було чути щонайменше чотири вибухи

Як поінформував керівник Харківської ОВА, цієї ночі росармія завдала щонайменше 5 ударів.

"Частина - по населених пунктах Харківського району", - розповів Синєгубов.

Повітряна атака вночі 30 травня

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах повідомили про фіксацію "Шахедів", які запустили війська РФ по Україні у ніч проти 30 травня. Тривога спочатку була оголошена на півдні країни. Пізніше стало відомо про кілька груп ударних безпілотників, і повітряна тривога поширилася на більшу частину території України.

Також повідомлялося про роботу ППО в деяких регіонах. Крім того, стало відомо, що в районі міста Дніпро пролунали вибухи.

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Харків Війна в Україні Вибухи
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