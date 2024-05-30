Росіяни зруйнували історичну пам'ятку в Харківській області: оприлюднене відео наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова.

"Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване", - написав він.

Гололобов також оприлюднив відео наслідків влучань. Судячи з кадрів, ракетний удар було завдано по манежу Харківського зооветеринарного інституту.

Також пізніше голова цієї селищної ради показав фото наслідків ракетного удару РФ по території громади.

Гололобов уточнив, що близько 02:30 ворог бив балістикою, попередньо з С-300, по об'єктах інфраструктури та житловому масиву громади. Загалом противником було завдано 5 ракетних ударів.

"Ніхто не постраждав. Серед загиблих лише кролі", - додав він.