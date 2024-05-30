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Росіяни зруйнували історичну пам'ятку в Харківській області: оприлюднене відео наслідків

Харківська область, Четвер 30 травня 2024 07:20
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Росіяни зруйнували історичну пам'ятку в Харківській області: оприлюднене відео наслідків Фото: росіяни знищили історичну пам'ятку в Харківській області (t.me/AlexsAlexs_G)
Автор: Валерій Савицький

У селищі Мала Данилівка Харківської області російські загарбники знищили ракетами манеж Харківського зооветеринарного інституту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова.

"Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване", - написав він.

Гололобов також оприлюднив відео наслідків влучань. Судячи з кадрів, ракетний удар було завдано по манежу Харківського зооветеринарного інституту.

Також пізніше голова цієї селищної ради показав фото наслідків ракетного удару РФ по території громади.

Гололобов уточнив, що близько 02:30 ворог бив балістикою, попередньо з С-300, по об'єктах інфраструктури та житловому масиву громади. Загалом противником було завдано 5 ракетних ударів.

"Ніхто не постраждав. Серед загиблих лише кролі", - додав він.

Нічна атака на Україну 30 травня

В ніч на 30 травня близько 2:00 агресор атакував п'ятьма ракетами ЗРК С-300 об’єкти інфраструктури та житловий масив Малоданилівської громади у Харківськівській області.

Постраждав житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи. Без вікон опинилися понад 100 квартир.

Загалом по Харкову й області армія РФ випустила 8 ракет з території Бєлгорода. Внаслідок обстрілу в місті постраждали чотири особи.

Додамо, що цієї ночі агресор запускав крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95 з району міста Енгельс. Усі ракети були націлені на район міста Старокостянтинова Хмельницької області.

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