У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що о 1:57 в області оголосили повітряну тривогу. Згодом на теренах області було чути звуки вибухів.

Атака "Шахедами" по Україні

Ввечері 29 травня у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск росіянами ударних дронів "Шахед".

Спочатку тривогу оголосили на півдні країни, а згодом вона розповсюдилася на центральні та західні області.

Після 1:00 було чути звуки вибухів у Дніпрі та передмісті обласного центру.

Крім того, ворог ударив по критичній інфраструктурі одного з районів Харкова.

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