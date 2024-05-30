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У Хмельницькій області пролунали вибухи

Хмельницька область, Четвер 30 травня 2024 02:57
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У Хмельницькій області пролунали вибухи Фото: в Хмельницькій області прогриміли вибухи під час тривоги (ОК "Південь")
Автор: Валерій Савицький

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що о 1:57 в області оголосили повітряну тривогу. Згодом на теренах області було чути звуки вибухів.

Атака "Шахедами" по Україні

Ввечері 29 травня у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск росіянами ударних дронів "Шахед".

Спочатку тривогу оголосили на півдні країни, а згодом вона розповсюдилася на центральні та західні області.

Після 1:00 було чути звуки вибухів у Дніпрі та передмісті обласного центру.

Крім того, ворог ударив по критичній інфраструктурі одного з районів Харкова.

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Хмельницька область
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