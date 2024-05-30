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У Хмельницькій області знову пролунали вибухи

Четвер 30 травня 2024 04:12
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У Хмельницькій області знову пролунали вибухи Фото: у Хмельницькій області чули вибухи на тлі повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області вчергове цієї ночі, 30 травня, було чути вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Вибухи в регіону пролунали близько четвертої години ночі.

Зазначимо, перед тим про вибухи повідомляли жителі Хмельницької області у місцевих пабліках та у чатах вже двічі - приблизно о під на четверту та о пів на третю ночі.

Також в мережі писали про роботу ППО в регіоні, та казали про вибухи, зокрема, в районі Старокостянтинова.

Оновлено о 04:35

Як повідомили в Повітряних силах, крилаті ракети, запущені по Україні росіянами зі стратегічної авіації, летіли в напрямку Хмельницької області, зокрема у бік Старокостянтинова.

В мережі повідомили про нові вибухи в цій області.

Що передувало

Тоді в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе у бік області.

Наразі в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через запуск російськими окупантами ракет по країні зі стратегічних бомбардувальників.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 30 травня пролунали вибухи у Дніпрі та передмісті, у Харкові та районі, а також у Хмельницькій області. Відомо, що внаслідок російського ракетного обстрілу в Харкові постраждали чотири особи, під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, були пожежі в облцентрі та районі.

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Хмельницька область Війна в Україні Вибухи Ракетна атака
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