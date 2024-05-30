В України оголосили масштабну повітряну тривогу
У Києві та багатьох областях України у ніч проти 30 травня оголошена повітряна тривога, а пізніше - по всій території країни. Причиною є чергова комбінована повітряна атака російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ та Київську міську державну адміністрацію.
Сигнал тривоги у столиці залунав близько пів на четверту годину ночі. У інших регіонах на півночі країни, на півдні, частково у центрі, сході та на заході - також оголошена тривога.
"Ракетна небезпека в північних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - розповіли військові.
Так, перед тим було зафіксовано пуски крилатих ракет Х-101 по Україні бортами Ту-95 в районі Енгельсу (РФ).
Ракетна небезпека також оголошувалася для Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Крім того, досі фіксується перебування дронів-камікадзе противника над небом у різних регіонах України. Працюють сили та засоби протиповітряної оборони по ворожих цілях.
Нічна повітряна атака 30 травня
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 травня російські загарбники запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед".
Пізніше стало відомо, що у Дніпрі та в передмісті пролунали звуки вибухів.
Крім того, ворог обстріляв Харків та район, завдавши ракетні удари. Було пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалі, сталися пожежі.
Повідомлялося про вибухи і в Хмельницькій області.
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