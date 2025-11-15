На окупованій Луганщини росіяни зганяють місцевих "резервістів" до навчальних центрів, - ОВА

Російські окупанти зібрали на тимчасово окупованій Луганщині першу партію так званих "резервістів". Росіяни заявляють, що примусово мобілізовані нібито будуть охороняти інфраструктуру - але відразу відправили їх до навчальних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію.