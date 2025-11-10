Росія розпочала масштабний набір резервістів: стали відомі деталі

У РФ розпочався масовий набір резервістів для нібито охорони критично важливих об’єктів інфраструктури. Формування таких підрозділів стартувало щонайменше у 20 російських регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як пишуть ЗМІ, після набрання чинності законодавчих змін 4 листопада в регіонах РФ почалася масштабна кампанія з набору резервістів. Офіційно заявлено, що додаткові сили формують для посилення захисту від українських далекобійних дронів, створення "мобільних вогневих груп" і проведення контрдиверсійної діяльності.

На період такої служби резервісти отримують статус військовослужбовців із відповідними виплатами, соціальними гарантіями та пільгами. Тривалість служби, згідно з контрактом, становить від шести місяців до одного року. При цьому передбачено, що резервісти проходитимуть службу лише у своєму регіоні.

У деяких областях формування загонів розпочалося ще до набрання чинності відповідного закону. Так, у Татарстані наприкінці жовтня перший загін із 21 резервіста вже вирушив охороняти нафтові об’єкти, а в Нижньогородський області 15 осіб пройшли відбір у місцевому військкоматі й підписали контракти.

У Башкортостані створюють спеціалізовані "мобільні вогневі групи" для протидії атакам дронів на підприємства паливно-енергетичного комплексу - зокрема на НПЗ "Башнафта", "Уфанефтехім" і майданчики "Газпрому".

Повідомлення про створення подібних загонів надходили також із Санкт-Петербурга, Ленінградської, Калінінградської, Тверської, Псковської, Ростовської, Ярославської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Самарської, Тюменської, Нижньогородської областей, а також із Пермського, Краснодарського та Красноярського країв.

У прикордонних регіонах - Білгородській, Брянській та Курській областях планують розширити існуючі загони БАРС новими підрозділами.

Основними завданнями резервістів визначено охорону критичної інфраструктури, протидію дронам, припинення дій диверсійних груп, організацію евакуації та забезпечення режиму контртерористичної операції.