На оккупированной Луганщине россияне сгоняют местных "резервистов" в учебные центры, - ОВА

Российские оккупанты собрали на временно оккупированной Луганщине первую партию так называемых "резервистов". Россияне заявляют, что принудительно мобилизованные якобы будут охранять инфраструктуру - но сразу отправили их в учебные центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную военную администрацию.