На оккупированной Луганщине россияне сгоняют местных "резервистов" в учебные центры, - ОВА

Украина, Суббота 15 ноября 2025 22:34
На оккупированной Луганщине россияне сгоняют местных "резервистов" в учебные центры, - ОВА Иллюстративное фото: оккупанты развернули принудительную мобилизацию на ВОТ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты собрали на временно оккупированной Луганщине первую партию так называемых "резервистов". Россияне заявляют, что принудительно мобилизованные якобы будут охранять инфраструктуру - но сразу отправили их в учебные центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную военную администрацию.

Отмечается, что информацией о сборе первой партии принудительно мобилизованных оккупанты похвастались в публичном пространстве. Так называемое минобороны РФ заявило, что мобилизованные якобы будут охранять инфраструктурные объекты - однако всех сразу отправили в учебные центры российской оккупационной армии.

"Специальные сборы" продлятся в течение двух месяцев. В каждой административно-территориальной единице военкоматы установили соответствующий план нового варианта принудительной мобилизации", - добавили в ОВА.

При этом ранее стало известно, что Кремль запустил принудительный частичный призыв резервистов в рамках создания "активного резерва". Официально это подается как подготовка для защиты критической инфраструктуры РФ, но фактически резервистов готовят к боевым действиям в Украине.

По меньшей мере 19 российских регионов начали формировать подразделения "резервистов". Также началась принудительная мобилизация в такой "резерв" на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, еще в сентябре стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики начали подготовку к новой волне мобилизации. В общем россияне планируют заставить украинцев с временно оккупированных территорий воевать против родного государства.

Луганск Война в Украине
