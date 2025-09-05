РФ вигадала як збільшити кількість мобілізованих: у ЦНС розкрили, кому загрожує

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру Національного спротиву.

Через брак ресурсів окупанти робитимуть ставку на примус строковиків і шантаж затриманих та ув’язнених.

Раніше РБК-Україна писало про те, що в тимчасово окупованому Луганську зафіксовано посилення примусової мобілізації, яку проводить представники окупаційної "влади" за підтримки російських силовиків. Таким чином росіяни намагаються поповнити втрати на фронті за рахунок місцевих жителів, не готових і не навчених до участі у бойових діях.

Також повідомлялось, що через нестачу добровольців для війни проти України російська влада вдається до нових схем. Так, поліцейським платять премії за примус затриманих до підписання контрактів із Міноборони РФ.

Також звичною практикою Росії під час війни проти України стало вербування ув'язнених. Всього РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну залучила для участі у війні до 180 000 ув'язнених. Вони отримують менші виплати, ніж інші військові.