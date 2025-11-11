Росія готує резервістів для фронту під прикриттям "захисту інфраструктури", - ISW

Кремль запустив примусовий частковий призов резервістів в рамках створення "активного резерву". Офіційно це подається як підготовка для захисту критичної інфраструктури РФ, але фактично резервістів готують до бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як напередодні писали російські ЗМІ, щонайменше 19 регіонів РФ уже формують та навчають такі підрозділи. Це стало можливим після того, як 5 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє тренувати резервістів для "охорони важливих об’єктів".

Офіційно заявлено, що їхнє завдання - охорона інфраструктури в прикордонних з Україною регіонах, боротьба з "диверсійними групами" та проведення "контртерористичних заходів". Деяким резервістам обіцяють, що вони служитимуть лише у межах свого регіону.

Проте як зазначають аналітики ISW, Кремль уже неодноразово порушував контракти та обіцянки військовослужбовцям під час вторгнення в Україну.

Зокрема, російських мобілізованих із контрактами на обмежений строк змушували служити безстроково.

Також в Інституті вказують, що Московська область помітно відсутня у списку регіонів, які почали формувати резервні підрозділи, хоча українські війська часто завдавали ударів по інфраструктурі в області.

"Російські чиновники раніше зосереджували зусилля з набору військовослужбовців на регіонах центральної Росії, і Кремль, ймовірно, аналогічно зосереджує зусилля з примусового часткового призову в центральних регіонах, щоб захистити більші та політично важливіші населені пункти, такі як Москва-Сіті, від зусиль зі створення військ", - йдеться у статті.