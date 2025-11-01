Росія легалізує мобілізацію українців на ТОТ, - ЦНС
Окупаційна влада намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Російські депутати ухвалили закон, який дозволяє проводити призов до війська протягом усього року - з 1 січня по 31 грудня.
Формально він поширюється і на окуповані райони України, попри попередні заяви про "звільнення місцевих від військової служби".
За інформацією джерел ЦНС у Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали вказівки з Москви щодо підготовки списків "придатних до служби" чоловіків віком від 18 до 50 років.
У Мелітополі з середини жовтня відновлено "обхід квартир" для уточнення даних про місце проживання чоловіків. Як повідомляють у ЦНС, особливу увагу приділяють працівникам комунальних служб, охоронцям, будівельникам, яких можна швидко відправити на "другу лінію" без підготовки.
Водночас окупаційні медіа розповідають про "добровольчі батальйони". Але, за словами місцевих мешканців, до них приймають через ультиматум: або підписуєш контракт, або втратиш роботу.
"Ці дії грубо порушують IV Женевську конвенцію, яка прямо забороняє примусовий призов цивільного населення окупованої держави до армії країни-окупанта", - ідеться у повідомленні ЦНС.
Тим часом, за даними центру, представники окупаційної адмінстрації побоюються протестів та диверсійних заходів.
"Москва готується воювати далі - руками українців з окупованих міст", - стверджують у центрі.
Посилення контролю за українцями на ТОТ
Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦНС писало, що окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях України різко посилила перевірки. Тепер так звані фільтраційні заходи відбуваються не лише на блокпостах, а й на робочих місцях.
Комунальні служби отримали вказівки шукати тих, хто не оформив статус в Росії. Людям без російського паспорта загрожують депортація, конфіскація майна чи блокування виплат.
Також із початку року на тимчасово окупованих територіях України працює реєстр "контрольованих осіб". Ворог вносить до нього українців, які не отримали паспорт Росії.