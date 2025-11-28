ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти планують відправити 400 дітей із Запорізької області до Росії, - ЦНС

Запорізька область , П'ятниця 28 листопада 2025 08:54
UA EN RU
Окупанти планують відправити 400 дітей із Запорізької області до Росії, - ЦНС Фото: окупанти планують відправити 400 дітей із Запорізької області до Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни оголосили нову "програму", за якою понад 400 дітей із тимчасово окупованої Запорізької області відправлять до Ярославської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Формально - "екскурсії та спорт". Реально - кероване переміщення неповнолітніх углиб Росії", - зазначають у ЦНС.

Аналітики ЦНС фіксують:

  • жодної прозорості;
  • батьки не можуть вплинути на поїздку;
  • міжнародні структури не допускають;
  • правових підстав окупанти не надають.

Зазначається, що такі "обміни" - це не туризм. Це спосіб відірвати дітей від родин, занурити їх у російський інформаційний простір і створити умови для подальшої асиміляції.

"Росія маскує вивезення дітей мовою "культурного обміну", але суть одна - системне переміщення українських неповнолітніх у контрольовані регіони РФ", - наголошує ЦНС.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, як повідомляв раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

А Зеленський заявив, що Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала Росія. Перший список незабаром буде на столі в усіх лідерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти Війна в Україні Запорізька область Російська Федерація
Новини
НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака, - ЗМІ
НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака, - ЗМІ
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає