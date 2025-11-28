Окупанти планують відправити 400 дітей із Запорізької області до Росії, - ЦНС

Росіяни оголосили нову "програму", за якою понад 400 дітей із тимчасово окупованої Запорізької області відправлять до Ярославської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Росія маскує вивезення дітей мовою "культурного обміну", але суть одна - системне переміщення українських неповнолітніх у контрольовані регіони РФ", - наголошує ЦНС.

Зазначається, що такі "обміни" - це не туризм. Це спосіб відірвати дітей від родин, занурити їх у російський інформаційний простір і створити умови для подальшої асиміляції.

"Формально - "екскурсії та спорт". Реально - кероване переміщення неповнолітніх углиб Росії", - зазначають у ЦНС. Аналітики ЦНС фіксують:

Депортація українських дітей

Нагадаємо, як повідомляв раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

А Зеленський заявив, що Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала Росія. Перший список незабаром буде на столі в усіх лідерів.