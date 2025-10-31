Список викрадених РФ українських дітей буде на столі в усіх лідерів, - Зеленський

Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала Росія. Перший список буде на столі в усіх лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси. Перший такий список - більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей - буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають", - зазначив президент.

Зеленський зазначив, що Україна передає партнерам списки дітей, яких треба повернути.

За його словами, зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені Росією.

Викрадення українських дітей

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Україна також просить партнерів допомогти повернути всіх викрадених дітей.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

До того ж двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.