Оккупанты планируют отправить 400 детей из Запорожской области в Россию, - ЦНС

Россияне объявили новую "программу", по которой более 400 детей из временно оккупированной Запорожской области отправят в Ярославскую область РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Россия маскирует вывоз детей языком "культурного обмена", но суть одна - системное перемещение украинских несовершеннолетних в контролируемые регионы РФ", - отмечает ЦНС.

Отмечается, что такие "обмены" - это не туризм. Это способ оторвать детей от семей, погрузить их в российское информационное пространство и создать условия для дальнейшей ассимиляции.

Депортация украинских детей

Напомним, как сообщал ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина смогла вернуть из России более 1600 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.

А Зеленский заявил, что Украина передаст партнерам данные детей, которых похитила Россия. Первый список вскоре будет на столе у всех лидеров.