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Окупанти у паніці через нові удари українських дронів по Чонгарському мосту

12:27 15.06.2026 Пн
2 хв
Що відомо про наслідки нових ударів безпілотників?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: окупанти заявили про чергові удари дронів по Чонгарському мосту (скрін з відео)

Внаслідок обстрілу безпілотниками пошкоджено міст поблизу Чонгара, після чого окупанти перекрили рух через автомобільний пункт пропуску "Джанкой".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "губернатора" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

"Також нічні удари наносилися по мосту, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Рух по ньому перекрито", - зазначив він.

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Сальдо додав, що небезпека нових ударів дронів зберігається, тому окупанти оцінюватимуть ступінь пошкоджень одразу після дозволу оперативних служб.

Удари по Чонгарському мосту

Нагадаємо, перший удар по Чонгарському мосту стався 7 червня. Після атаки рух переправою відновили у реверсивному режимі.

Втім уже 9 червня міст знову опинився під ударом дронів, через що рух транспорту повторно зупинили. Після цього окупаційна влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що після кількох атак дронами Чонгарський міст було повністю знищено.

Крім того, вранці 10 червня на тимчасово окупованій території Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти призупинили за останні дні після ударів по Чонгарському мосту.

У ніч на 11 червня в окупованому Криму також лунали вибухи. У місцевих пабліках повідомляли про пожежі в Сімферополі та Севастополі, а також про пошкодження мостів на сухопутних під’їздах до півострова.

Вже 13 червня окупанти знову заявляли про атаки ЗСУ на мости, що ведуть до Криму. За словами Сальдо, дрони вдарили по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Після цього конструкцію обстежили фахівці.

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