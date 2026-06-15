Оккупанты в панике из-за новых ударов украинских дронов по Чонгарскому мосту

В результате обстрела беспилотниками поврежден мост вблизи Чонгара, после чего оккупанты перекрыли движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "губернатора" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.
"Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто", - отметил он.
Сальдо добавил, что опасность новых ударов дронов сохраняется, поэтому оккупанты будут оценивать степень повреждений сразу после разрешения оперативных служб.
Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту произошел 7 июня. После атаки движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.
Впрочем уже 9 июня мост снова оказался под ударом дронов, из-за чего движение транспорта повторно остановили. После этого оккупационные власти рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.
В Центре противодействия дезинформации заявили, что после нескольких атак дронами Чонгарский мост был полностью уничтожен.
Кроме того, утром 10 июня на временно оккупированной территории Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты приостановили за последние дни после ударов по Чонгарскому мосту.
В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму также раздавались взрывы. В местных пабликах сообщали о пожарах в Симферополе и Севастополе, а также о повреждении мостов на сухопутных подъездах к полуострову.
Уже 13 июня оккупанты снова заявляли об атаках ВСУ на мосты, ведущие в Крым. По словам Сальдо, дроны ударили по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. После этого конструкцию обследовали специалисты.