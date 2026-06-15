ua en ru
Пн, 15 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти у паніці через нові удари українських дронів по Чонгарському мосту

12:27 15.06.2026 Пн
2 хв
Що відомо про наслідки нових ударів безпілотників?
aimg Валерій Ульяненко
Окупанти у паніці через нові удари українських дронів по Чонгарському мосту Фото: окупанти заявили про чергові удари дронів по Чонгарському мосту (скрін з відео)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Внаслідок обстрілу безпілотниками пошкоджено міст поблизу Чонгара, після чого окупанти перекрили рух через автомобільний пункт пропуску "Джанкой".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "губернатора" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

"Також нічні удари наносилися по мосту, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Рух по ньому перекрито", - зазначив він.

Читайте також: Паніка в Криму не безпідставна. Що стоїть за ударами по Чонгарському мосту

Сальдо додав, що небезпека нових ударів дронів зберігається, тому окупанти оцінюватимуть ступінь пошкоджень одразу після дозволу оперативних служб.

Удари по Чонгарському мосту

Нагадаємо, перший удар по Чонгарському мосту стався 7 червня. Після атаки рух переправою відновили у реверсивному режимі.

Втім уже 9 червня міст знову опинився під ударом дронів, через що рух транспорту повторно зупинили. Після цього окупаційна влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що після кількох атак дронами Чонгарський міст було повністю знищено.

Крім того, вранці 10 червня на тимчасово окупованій території Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти призупинили за останні дні після ударів по Чонгарському мосту.

У ніч на 11 червня в окупованому Криму також лунали вибухи. У місцевих пабліках повідомляли про пожежі в Сімферополі та Севастополі, а також про пошкодження мостів на сухопутних під’їздах до півострова.

Вже 13 червня окупанти знову заявляли про атаки ЗСУ на мости, що ведуть до Криму. За словами Сальдо, дрони вдарили по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Після цього конструкцію обстежили фахівці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим Херсонська область Чонгар Війна в Україні Дрони
Новини
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Аналітика
Мільярди Абрамовича. Чому кошти від продажу "Челсі" досі не в Україні
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Мільярди Абрамовича. Чому кошти від продажу "Челсі" досі не в Україні