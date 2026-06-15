Оккупанты в панике из-за новых ударов украинских дронов по Чонгарскому мосту

В результате обстрела беспилотниками поврежден мост вблизи Чонгара, после чего оккупанты перекрыли движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "губернатора" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

"Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто", - отметил он.

Сальдо добавил, что опасность новых ударов дронов сохраняется, поэтому оккупанты будут оценивать степень повреждений сразу после разрешения оперативных служб.

Удары по Чонгарскому мосту

Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту произошел 7 июня. После атаки движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.

Впрочем уже 9 июня мост снова оказался под ударом дронов, из-за чего движение транспорта повторно остановили. После этого оккупационные власти рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что после нескольких атак дронами Чонгарский мост был полностью уничтожен.

Кроме того, утром 10 июня на временно оккупированной территории Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты приостановили за последние дни после ударов по Чонгарскому мосту.